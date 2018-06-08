Ромуло: в Новосибирске красивые болельщики, а «Югра» слишком много ошибалась 

Игрок МФК «Газпром-Югра» Ромуло прокомментировал поражение от «Сибиряка» в третьем матче финала чемпионата России по мини-футболу со счётом 1:3. «Мы много ошибались сегодня. В финале так нельзя. Завтра будет новая игра, новое настроение. Мы хотим победы. В Новосибирске очень тяжело играть. Здесь очень красивые болельщики, они помогают своей команде. Несмотря на то, что болеют против нас, мне это нравится», — передаёт слова Ромуло корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Четвёртый матч финальной серии пройдёт 9 июня в Новосибирске.