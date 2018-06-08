Ещё
Ромуло: в Новосибирске красивые болельщики, а «Югра» слишком много ошибалась
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ромуло: в Новосибирске красивые болельщики, а «Югра» слишком много ошибалась 

Чемпионат.com 9 часов назад
Игрок МФК «Газпром-Югра» Ромуло прокомментировал поражение от «Сибиряка» в третьем матче финала чемпионата России по мини-футболу со счётом 1:3. «Мы много ошибались сегодня. В финале так нельзя. Завтра будет новая игра, новое настроение. Мы хотим победы. В Новосибирске очень тяжело играть. Здесь очень красивые болельщики, они помогают своей команде. Несмотря на то, что болеют против нас, мне это нравится», — передаёт слова Ромуло корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Четвёртый матч финальной серии пройдёт 9 июня в Новосибирске.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная России с 7 золотыми медалями выиграла ЧЕ по художественной гимнастике «Тюмень» вновь победила «Синару» в серии за третье место в ЧР по мини-футболу Кака: «Газпром-Югра» не справился с энергетикой в Новосибирске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступил с заявлением по ЧМ-2018208
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе8
Овечкин обезумел от счастья после победы55
Моряки рассказали Путину анекдот про Мутко23
Земфире запретили выступать в России91
Видео
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:04
Опубликовано видео обезумевшего Овечкина
Хоккей
00:04
Овечкин обезумел от счастья после победы
Хоккей
00:59
Земфире запретили выступать в России
ЧМ по футболу 2018
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
03:36
Более половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:44
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy
Футбол
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение