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«Синара» одержала первую победу в серии за бронзу ЧР по мини-футболу
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«Синара» одержала первую победу в серии за бронзу ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 7 часов назад
Екатеринбургская «Синара» на своей площадке одержала волевую победу над «Тюменью» в третьем матче серии за бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу со счётом 6:3. Хозяева площадки к перерыву уступали со счётом 2:3, а затем выиграли второй период — 4:0.
Счёт в серии до трёх побед стал 2-1 в пользу «Тюмени». Четвёртый матч серии также пройдёт в Екатеринбурге, 9 июня.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Серия за бронзу. Третий матч
«Синара» (Екатеринбург) — Тюмень» — 6:3 (2:3).
Голы: Соколов, 4, Сорокин, 9, Фахрутдинов, 28, Аксентиевич, 37 (а/г), Качер, 43, Демин, 50 — Батырев, 9, Крыкун, 19, Мишарин, 22.
Счёт в серии — 1-2.
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