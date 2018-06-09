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В Бабушкинском прошел чемпионат по мини-футболу
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В Бабушкинском прошел чемпионат по мини-футболу 

Управа района Бабушкинский 16 часов назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Игры 6-го чемпионата Бабушкинского района по мини-футболу прошли 7 июня на спортивной площадке по адресу ул. Радужная 16. Команда «Фаворит» играла с командой «Опера», а команда «Союз» — с командой «Макеты». Об этом сообщила директор спортивно-досугового центра «Брэк» Марина Алексашкина.
— Результаты: команда «Опера» выиграла у команды «Фаворит», а команда «Макеты» выиграла у команды «Союз». Турнир является подготовительным к окружным соревнованиям по мини-футболу. Лучшие игроки примут участие в окружном турнире, — отметила Алексашкина.
Отметим, что команды Бабушкинского района регулярно занимают призовые места на окружных соревнованиях. (ео)
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