Турнир по мини-футболу прошел в Рязановском

Фото: администрация поселения Рязановское

Турнир по мини-футболу состоялся в поселении Рязановское 7 июня.

Состязание провели члены организационного комитета Спортивного клуба «Десна» и Главная судейская коллегия.

— Турнир по мини-футболу состоялся среди детских команд в возрасте от девяти до 11-ти лет. Мероприятие началось с торжественного построения в честь приближающегося Дня России. Всего в турнире приняли участие 28 человек из четырех команд: «Бублики», «Пирожок», «Рогалики» и «Торнадо», — сообщила пресс-секретарь администрации поселения Рязановское Наталья Палюхевич.

Она добавила, что первое место заняла команда футболистов «Бублики», которая и получила кубок. Призерам вручили памятные медали и дипломы.