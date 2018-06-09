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«Газпром-Югра» завоевал титул чемпиона России по мини-футболу
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«Газпром-Югра» завоевал титул чемпиона России по мини-футболу 

Чемпионат.com 11 часов назад
«Газпром-Югра» из Югорска на выезде разгромил новосибирский «Сибиряк» в четвёртом матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу со счётом 6:0. Гости одержали третью победу, выиграли серию и завоевали титул чемпионов России.
В четвёртом матче хетт-трик оформил Нандо, дважды отличился Иван Чишкала, ещё один гол забил Катата.
Итоговый счёт в серии до трёх побед — 3-1 в пользу команды из Югорска.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Финал. Третий матч
«Сибиряк» (Новосибирск) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 0:6 (0:3). Голы: Нандо, 4, 21, 31, Чишкала, 19, 31, Катата, 42.
Итоговый счёт в серии — 1-3.
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