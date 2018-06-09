Кака: «Газпром-Югра» выдал чемпионскую игру, настрой был как на пятый матч

Главный тренер МФК «Газпром-Югра» Кака прокомментировал победу своей команды в финальной серии с «Сибиряком» (3-1) и в чемпионате России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги в целом. «Мы сегодня выдали чемпионскую игру с первой до последней минуты. Мы имели право на ошибку, но отношение игроков было будто сегодня пятый, а не четвертый матч. Отсюда такой результат и такая красивая игра. Во вчерашней игре и ребята, и я допустил ошибки. Команда была не солидная. Сегодня всё было по-другому. Прежде всего, отношение», — передаёт слова Кака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов