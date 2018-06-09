Алиев: в ближайшие годы «Сибиряк» построит более вместительный зал

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев подвёл итоги чемпионата России по мини-футболу. В финальной серии «Газпром-Югра» обыграл «Сибиряк» (3-1).

«Лучшие команды играли в финале. У нас опять смена лидера. Я поздравляю обе команды с медалями, они прошли красочный путь и представят нашу страну в Лиге чемпионов.