Ещё
Алиев: в ближайшие годы «Сибиряк» построит более вместительный зал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алиев: в ближайшие годы «Сибиряк» построит более вместительный зал 

Чемпионат.com 10 часов назад
Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев подвёл итоги чемпионата России по мини-футболу. В финальной серии «Газпром-Югра» обыграл «Сибиряк» (3-1).
«Лучшие команды играли в финале. У нас опять смена лидера. Я поздравляю обе команды с медалями, они прошли красочный путь и представят нашу страну в Лиге чемпионов.
Новосибирские болельщики превосходят многих в стране. Я получил удовольствие, прочувствовав лично эту атмосферу. Новосибирцы заслужили более вместительный зал. В ближайшие годы он будет построен. Мы общались с руководством клуба, и даже знаем место будущего строительства», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Чемпионат.com: последние новости
«Тюмень» вновь победила «Синару» в серии за третье место в ЧР по мини-футболу «Газпром-Югра» завоевал титул чемпиона России по мини-футболу Тренер Винер-Усманова чудом не пострадала при обрушении декораций на ЧЕ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду рассмешил прием сборной в России142
«Сборной России на ЧМ-2018 делать нечего»28
Британцы назвали худший город ЧМ-201857
Самая сексуальная ведущая устроила «провокацию» ради ЧМ10
Овечкин обезумел от счастья после победы66
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол В мире
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
00:30
Уткин возвращается на телевидение
ЧМ по футболу 2018
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение