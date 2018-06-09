«Синара» сравняла счёт в серии за бронзу ЧР по мини-футболу с «Тюменью»

Екатеринбургская «Синара» на своей площадке одержала волевую победу над «Тюменью» в четвёртом матче серии за бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу со счётом 5:3. Хозяева площадки уступали по ходу матча 0:3.

Счёт в серии до трёх побед стал равным 2-2 в пользу «Тюмени». Судьба бронзовых наград решится в пятом матче.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Серия за бронзу. Четвёртый матч

«Синара» (Екатеринбург) — «Тюмень» — 5:3 (0:1). Голы: Качер, 33, Демин 34, 46, Агапов, 34, Фахрутдинов, 46 — Хамадиев, 19 (а/г), Антошкин, 32, Батырев, 32.

Счёт в серии — 2-2.