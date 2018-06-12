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Приморец Роман Адамов стал вице-чемпионом России по мини-футболу
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Приморец Роман Адамов стал вице-чемпионом России по мини-футболу 

Prim.News 12 июня 2018
Фото: Prim.News
Сейчас он выступает в Новосибирске.
Новосибирский мини-футбольный клуб «Сибиряк» уступил клубу «Газпром-Югра» в финальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги.
В составе «Сибиряка» с января 2018 года выступает приморский футболист Роман Адамов. В этом сезоне он провел за новосибирский клуб 18 матчей, в которых получил одно предупреждение.
Ранее Адамов играл за московский «Спартак», санкт-петербургский «Политех», якутскую «Зарю» и владивостокский «Портовик». Свою профессиональную карьеру в мини-футболе он начал в 2013 году.
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