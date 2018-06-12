Приморец Роман Адамов стал вице-чемпионом России по мини-футболу

Сейчас он выступает в Новосибирске.

Новосибирский мини-футбольный клуб «Сибиряк» уступил клубу «Газпром-Югра» в финальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги.

В составе «Сибиряка» с января 2018 года выступает приморский футболист Роман Адамов. В этом сезоне он провел за новосибирский клуб 18 матчей, в которых получил одно предупреждение.