Приморец Роман Адамов стал вице-чемпионом России по мини-футболу 

Сейчас он выступает в Новосибирске.
Новосибирский мини-футбольный клуб «Сибиряк» уступил клубу «Газпром-Югра» в финальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги.
В составе «Сибиряка» с января 2018 года выступает приморский футболист Роман Адамов. В этом сезоне он провел за новосибирский клуб 18 матчей, в которых получил одно предупреждение.
Ранее Адамов играл за московский «Спартак», санкт-петербургский «Политех», якутскую «Зарю» и владивостокский «Портовик». Свою профессиональную карьеру в мини-футболе он начал в 2013 году.