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«Тюмень» завоевала бронзу российской мини-футбольной Суперлиги
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«Тюмень» завоевала бронзу российской мини-футбольной Суперлиги 

Чемпионат.com 12 июня 2018
«Тюмень» обыграла екатеринбургскую «Синару» в пятом, решающем матче серии за бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Встреча, состоявшаяся в Тюмени, закочнилась победой хозяев со счётом 3:2.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Серия за бронзовые медали. Пятый матч «Тюмень» (Тюмень) — «Синара» (Екатеринбург) — 3:2 (2:1). Голы: Коцич, 8 (1:0); Батырев, 10 (2:0); Прудников, 15 (2:1); Коцич, 29 (3:1); Дёмин, 44 (3:2).
Счёт в серии: 3-2.
На минувшей неделе стал известен чемпион России. Им стал югорский клуб «Газпром-Югра», победивший в финальной серии «Сибиряк» — 3-1.
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