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Турнир по мини-футболу состоялся в Марьиной Роще
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Турнир по мини-футболу состоялся в Марьиной Роще 

Управа района Марьина роща 15 часов назад
Фото: Управа района Марьина роща
На территории Марьиной Рощи на минувшей неделе состоялся районный турнир по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие представители дворовых команд района.
— Турнир приурочен к началу чемпионата мира по футболу. По итогам соревнований первое место заняла команда «Вечно молодые», на втором месте — команда «Дагестан», третье место досталось команде «Талка», — сообщила руководитель досугового подразделения ГБУ «СДЦ „Шире круг“ Елена Цыганова.
Тренер секции по футболу Данила Щепочкин наградил победителей и призеров медалями и грамотами.
(ап)
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