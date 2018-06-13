Турнир по мини-футболу состоялся в Марьиной Роще

На территории Марьиной Рощи на минувшей неделе состоялся районный турнир по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие представители дворовых команд района.

— Турнир приурочен к началу чемпионата мира по футболу. По итогам соревнований первое место заняла команда «Вечно молодые», на втором месте — команда «Дагестан», третье место досталось команде «Талка», — сообщила руководитель досугового подразделения ГБУ «СДЦ „Шире круг“ Елена Цыганова.

Тренер секции по футболу Данила Щепочкин наградил победителей и призеров медалями и грамотами.

(ап)