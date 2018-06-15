На четвёртой минуте Роланду открыл счёт в матче

Роланду реализовал пенальти на 4 минуте матча. Это первый одиннадцатиметровый штрафной удар на ЧМ-2018 года. И первый мяч, который Роланду забил в ворота Испании за всё время своего выступления.