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На четвёртой минуте Роланду открыл счёт в матче
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На четвёртой минуте Роланду открыл счёт в матче 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Роланду реализовал пенальти на 4 минуте матча. Это первый одиннадцатиметровый штрафной удар на ЧМ-2018 года. И первый мяч, который Роланду забил в ворота Испании за всё время своего выступления.
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