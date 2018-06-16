Ещё
Черемисинов гарантировал России медаль ЧЕ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рапирист Черемисинов гарантировал России первую медаль ЧЕ по фехтованию 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Алексей Черемисинов гарантировал сборной России первую медаль чемпионат Европы по фехтованию в Нови-Саде (Сербия). Черемисинов в четвертьфинале личного турнира рапиристов победил итальянца Андреа Кассара со счётом 15:12. За выход в финал Черемисинов поспорит с итальянцем Джорджио Авола.
Чемпион мира Дмитрий Жеребченко в четвертьфинале уступил итальянцу Даниэле Гароццо.
В турнире саблисток олимпийская чемпионка Софья Великая и Светлана Шевелева вышли в 1/8 финала. Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян и София Позднякова уступили в 1/16 финала.
За выход в четвертьфинал Великая поспорит с венгеркой Лизой Пуштаи, а Шевелёва — с француженкой Шарлоттой Лембах.
Чемпионат.com: последние новости
Ефимова выиграла 100 м брассом на этапе «Маре Нострум» в Монте-Карло Великая и Шевелёва вышли в полуфинал ЧЕ по фехтованию «Тюмень» завоевала бронзу российской мини-футбольной Суперлиги
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва пала под напором аргентинцев13
«В России очень хорошо, мы здесь счастливы»2
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ54
Марадона закурил на стадионе и раскаялся2
Российский ресторан возмутил британского футболиста74
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018 В мире
05:36
На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
Футбол Волейбол
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:00
Иностранные болельщики отправятся в Крым
ЧМ по футболу 2018
05:39
Климкину «дали сдачи» за призыв испортить ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
00:31
Футболист «Арсенала» спас утят
Футбол
05:23
Российской сборной вынесли вердикт на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:02
Кому Робби Уильямс показал «фак» на открытии ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение