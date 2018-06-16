Черемисинов гарантировал России медаль ЧЕ

Олимпийский чемпион Алексей Черемисинов гарантировал сборной России первую медаль чемпионат Европы по фехтованию в Нови-Саде (Сербия). Черемисинов в четвертьфинале личного турнира рапиристов победил итальянца Андреа Кассара со счётом 15:12. За выход в финал Черемисинов поспорит с итальянцем Джорджио Авола.
Чемпион мира Дмитрий Жеребченко в четвертьфинале уступил итальянцу Даниэле Гароццо.
В турнире саблисток олимпийская чемпионка Софья Великая и Светлана Шевелева вышли в 1/8 финала. Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян и София Позднякова уступили в 1/16 финала.
За выход в четвертьфинал Великая поспорит с венгеркой Лизой Пуштаи, а Шевелёва — с француженкой Шарлоттой Лембах.