Черемисинов гарантировал России медаль ЧЕ

Рапирист Черемисинов гарантировал России первую медаль ЧЕ по фехтованию

Олимпийский чемпион Алексей Черемисинов гарантировал сборной России первую медаль чемпионат Европы по фехтованию в Нови-Саде (Сербия). Черемисинов в четвертьфинале личного турнира рапиристов победил итальянца Андреа Кассара со счётом 15:12. За выход в финал Черемисинов поспорит с итальянцем Джорджио Авола.

Чемпион мира Дмитрий Жеребченко в четвертьфинале уступил итальянцу Даниэле Гароццо.

За выход в четвертьфинал Великая поспорит с венгеркой Лизой Пуштаи, а Шевелёва — с француженкой Шарлоттой Лембах.