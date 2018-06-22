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Россияне выиграли медальный зачет ЧЕ по фехтованию в Сербии
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Сборная России выиграла медальный зачет ЧЕ по фехтованию в Сербии 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: www.gazeta.ru
Сборная России по фехтованию финишировала на первом месте в неофициальном общекомандном зачете на чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде, сообщает ТАСС.
На счету российских спортсменов шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали.
На втором месте в общекомандном зачете расположилась команда Франции, а третьими стали итальянцы.
Рапирист Алексей Черемисинов, саблистка Софья Великая и рапиристка Инна Дериглазова стали золотыми медалистами континентального первенства.
Ранее сборная России выиграла золото и серебро в командных турнирах на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в сербском Нови-Саде.
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