Россияне выиграли медальный зачет ЧЕ по фехтованию в Сербии

Сборная России выиграла медальный зачет ЧЕ по фехтованию в Сербии

Сборная России по фехтованию финишировала на первом месте в неофициальном общекомандном зачете на чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде, сообщает ТАСС

На счету российских спортсменов шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

На втором месте в общекомандном зачете расположилась команда Франции, а третьими стали итальянцы.

Ранее сборная России выиграла золото и серебро в командных турнирах на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в сербском Нови-Саде.