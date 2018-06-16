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Исландия сравняла счет
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Исландия сравняла счет 

Soccer News 11 часов назад
Фото: Soccer News
Сборная Исландии сравняла счет в игре с Аргентиной.
На 23-й минуте голом отметился форвард Альвред Финнбогасон.
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