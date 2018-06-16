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Великая и Шевелёва вышли в полуфинал ЧЕ
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Великая и Шевелёва вышли в полуфинал ЧЕ по фехтованию 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: ТАСС
Олимпийская чемпионка Софья Великая и Светлана Шевелёва вышли в полуфинал чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Нови-Саде (Сербия), гарантировав себе медали в соревнованиях саблисток.
В 1/8 и 1/4 финала Великая последовательно разгромила венгерку Лизу Пушаи (15:5) и испанку Арасели Наварро (15:6). Шевелёва выиграла у француженки Шарлотты Лембах (15:14) и румынки Бьянки Паску (15:12).
За выход в финал Великая побьется с полькой Мартой Пуда, а Шевелёва — с француженкой Сесилией Бердер.
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