Великая и Шевелёва вышли в полуфинал ЧЕ по фехтованию

Олимпийская чемпионка Софья Великая Светлана Шевелёва вышли в полуфинал чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Нови-Саде (Сербия), гарантировав себе медали в соревнованиях саблисток. В 1/8 и 1/4 финала Великая последовательно разгромила венгерку Лизу Пушаи (15:5) и испанку Арасели Наварро (15:6). Шевелёва выиграла у француженки Шарлотты Лембах (15:14) и румынки Бьянки Паску (15:12). За выход в финал Великая побьется с полькой Мартой Пуда, а Шевелёва — с француженкой Сесилией Бердер