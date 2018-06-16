РФ одержала двойную победу на ЧЕ

Великая и Черемисинов стали чемпионами Европы по фехтованию

Россиянка Софья Великая завоевала золото в соревнованиях саблисток на чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде.

Великая стала 12-кратной чемпионкой Европы. Также в активе 33-летней саблистки шесть серебряных и две бронзовые награды европейских первенств. Софья Великая является олимпийской чемпионкой и дважды выигрывала серебро Игр. Семь раз спортсменка становилась чемпионкой мира, два раза выигрывала серебро и три раза — бронзу.

Черемисинов третий раз в карьере стал чемпионом Европы. Также в его активе шесть серебряных и четыре бронзовые медали европейских первенств. 32-летний спортсмен является олимпийским чемпионом и чемпионом мира.

Чемпионат Европы в Нови-Саде завершится 22 июня.