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РФ одержала двойную победу на ЧЕ
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Великая и Черемисинов стали чемпионами Европы по фехтованию 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Россиянка Софья Великая завоевала золото в соревнованиях саблисток на чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде.
В финале Великая со счетом 15:10 победила француженку Сесилию Бердер. Бронзовые медали завоевали Марта Пуда из Польши и россиянка Светлана Шевелева. Софья Позднякова заняла 18-е место, а двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян — 21-е.
Великая стала 12-кратной чемпионкой Европы. Также в активе 33-летней саблистки шесть серебряных и две бронзовые награды европейских первенств. Софья Великая является олимпийской чемпионкой и дважды выигрывала серебро Игр. Семь раз спортсменка становилась чемпионкой мира, два раза выигрывала серебро и три раза — бронзу.
Также в первый день турнира золото выиграл российский рапирист Алексей Черемисинов. В финале он одержал победу над итальянцем Даниэле Гароццо со счетом 15:14. Бронзовые медали завоевали чех Александр Чупенич и итальянец Джорджо Авола. Другой российский рапирист Дмитрий Жеребченко занял пятое место, Тимур Арсланов — 12-е, Тимур Сафин — 24-е.
Черемисинов третий раз в карьере стал чемпионом Европы. Также в его активе шесть серебряных и четыре бронзовые медали европейских первенств. 32-летний спортсмен является олимпийским чемпионом и чемпионом мира.
Чемпионат Европы в Нови-Саде завершится 22 июня.
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