В республике стартовал чемпионат по мини-футболу среди осужденных

В ИК-1 УФСИН России по Адыгее стартовал чемпионат по мини-футболу среди осужденных.

В соревнованиях принимают участие десять команд. 14 июня состоялась первая игра турнира.

Матчем-открытия футбольного турнира стала игра команд первого и второго отрядов осужденных. Игра была зрелищной и напряженной, с множеством голевых моментов и опасных ситуаций. Со счетом 9:2 выиграли осужденные команды «Второй отряд».

Чемпионат по мини-футболу проводится в рамках воспитательной работы с осужденными с целью популяризации спорта, как важного средства укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни и социальных ценностей спорта.