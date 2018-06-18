Ещё
В республике стартовал чемпионат по мини-футболу среди осужденных
Далее:
Читайте также:
Ещё
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ

В республике стартовал чемпионат по мини-футболу среди осужденных 

АиФ Адыгея 18 июня 2018
Фото: АиФ Адыгея
В ИК-1 УФСИН России по Адыгее стартовал чемпионат по мини-футболу среди осужденных.
В соревнованиях принимают участие десять команд. 14 июня состоялась первая игра турнира.
Матчем-открытия футбольного турнира стала игра команд первого и второго отрядов осужденных. Игра была зрелищной и напряженной, с множеством голевых моментов и опасных ситуаций. Со счетом 9:2 выиграли осужденные команды «Второй отряд».
Чемпионат по мини-футболу проводится в рамках воспитательной работы с осужденными с целью популяризации спорта, как важного средства укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни и социальных ценностей спорта.
АиФ Адыгея: последние новости
В Адыгее пройдет финал спартакиады по велосипедному спорту Священный месяц Рамадан в 2018 году начнется 17 мая Боксёр из Адыгеи выиграл профессиональный поединок
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный комментатор покидает Первый канал67
Россиянкам предложили 3 млн за детей от звезд футбола65
Шведы оставили нижегородцев без пива60
Салаха попросили поставить Россию «на место»9
Россиянка родила из-за игры сборной России14
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
00:27
Шведы оставили нижегородцев без пива
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Робби Уильямс объяснил неприличный жест на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
Известный комментатор покидает Первый канал
ЧМ по футболу 2018 Футбол
06:36
Россиянкам предложили 3 млн за детей от звезд футбола
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:16
Самолет c футболистами загорелся в воздухе
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:54
Болельщика ограбили в Москве на 50 миллионов
ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
01:01
Под Белгородом болельщики сделали свою фанзону
Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение