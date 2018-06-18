Игры летнего чемпионата по мини-футболу пройдут в Строгине

В состязаниях, которые проводятся в рамках спартакиады «Спорт для всех», примут участие команды районного «Клуба любителей футбола». Об этом сообщила главный специалист отдела досуга и спорта муниципалитета ВМО Строгино Дарья Кудрявцева.

— В «Клубе любителей футбола» у нас регулярно играют порядка десяти команд, которые традиционно участвуют в сезонных чемпионатах, — отметила Дарья Кудрявцева

По ее словам, турнир по мини-футболу проводится среди спортсменов в возрасте от 18 лет и старше.

Игры чемпионата пройдут на площадке по адресу: улица Маршала Катукова, дом 22. Начало в 19.00.

Фото: Центр физической культуры и спорта СЗАО г. Москвы.