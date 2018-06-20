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Российские шпажисты взяли золото ЧЕ
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Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото чемпионата Европы 

RT на русском 3 часа назад
Фото: © x99 globallookpress.com
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото чемпионата Европы в командных соревнованиях.
В финальном поединке россияне победили команду Франции со счётом 45:34.
В составе сборной России выступали Павел Сухов, Сергей Ходос, Сергей Бида и Никита Глазков.
Третье место заняли шпажисты сборной Италии, победившие в матче за бронзу команду Швейцарии.
Ранее женская сборная России по фехтованию на саблях и мужская национальная команда по фехтованию на рапирах завоевали золотые награды чемпионата Европы, который проходит в сербском Нови-Саде.
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