Российские шпажисты взяли золото ЧЕ

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото чемпионата Европы

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах завоевала золото чемпионата Европы в командных соревнованиях.

В финальном поединке россияне победили команду Франции со счётом 45:34.

Третье место заняли шпажисты сборной Италии, победившие в матче за бронзу команду Швейцарии.

Ранее женская сборная России по фехтованию на саблях и мужская национальная команда по фехтованию на рапирах завоевали золотые награды чемпионата Европы, который проходит в сербском Нови-Саде.