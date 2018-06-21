13-кратная чемпионка мира Кудрявцева выйдет замуж за хоккеиста Кугрышева

Серебряная медалистка Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Яна Кудрявцева сообщила, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, хоккеиста уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев» Дмитрия Кугрышева

«ДА. Дима, я тебя люблю», — написала Кудрявцева на своей странице в сети «Инстаграм», опубликовав фотографию обручального кольца. Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y) 21 Июн 2018 в 6:42 PDT

Посмотреть фотографию можно на странице Кудрявцевой в сети «Инстаграм».

Напомним, что Яна завершила карьеру в начале 2017 года.