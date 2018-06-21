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Кудрявцева выйдет замуж за хоккеиста Кугрышева
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13-кратная чемпионка мира Кудрявцева выйдет замуж за хоккеиста Кугрышева 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Instagram
Серебряная медалистка Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Яна Кудрявцева сообщила, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, хоккеиста уфимского клуба КХЛ «Салават Юлаев» Дмитрия Кугрышева.
«ДА. Дима, я тебя люблю», — написала Кудрявцева на своей странице в сети «Инстаграм», опубликовав фотографию обручального кольца.
Посмотреть фотографию можно на странице Кудрявцевой в сети «Инстаграм».
Напомним, что Яна завершила карьеру в начале 2017 года.
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