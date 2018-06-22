Кудрявцева объявила о радостном событии

А новая фотография, опубликованная Яной, вообще вызвала фурор. На снимке Кудрявцева запечатлела свою руку с переливающимся гранями бриллиантов кольцом на безымянном пальце правой руки. "ДА.. ❤️ @dkugi Я тебя люблю! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — коротко, но весьма информативно подписала снимок счастливая спортсменка.

Публикация от Yana Kudryavtseva (@kudryavtseva_y) 16 Июн 2018 в 4:24 PDT

Многочисленные подписчики, решив, что таким образом Кудрявцева объявила о свадьбе, рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "на свадьбу не забудь позвать 😉😊" — написала Яне не менее прославленная спортсменка, гимнастка и тренер Амина Зарипова. "Поздравляю счастье в браке большой любви и удачи", "Поздравляю😍Любви и счастья вам❤️", "Как же я рада за тебя", "От всей души счастья, любви и исполнения всего желанного! Вы этого достойны!" — высказались пользователи Сети.