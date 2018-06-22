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Кудрявцева объявила о радостном событии
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Счастливая Кудрявцева объявила о радостном событии 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: Личный архив Яны Столбовой
Прославленная спортсменка Яна Кудрявцева сделала важное объявление. Гимнастка опубликовала фотографию, на котором показала обручальное кольцо, тем самым объявив о скорой свадьбе.
Серебряная призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро, гимнастка Яна Кудрявцева считается одной из самых привлекательных спортсменок в стране. О ее личной жизни в кулуарах ходило множество слухов. Так, светловолосой красавице приписывали романтические отношения с баскетболистом ЦСКА Михаилом Кулагиным, который буквально заваливал Яну цветами и подарками, а также с игроком "Зенита" Артуром Юсуповым.
Сама Кудрявцева предпочитает не распространяться о личной жизни. В интервью девушка с завидной регулярностью говорит только о своих достижениях в художественной гимнастике. Однако с недавнего времени на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна начала публиковать фотографии, на которых позирует с игроком хоккейного клуба "Авангард" Дмитрием Кугрышевым. Фанаты немедленно сделали вывод, что теперь он стал ее любимым мужчиной.
А новая фотография, опубликованная Яной, вообще вызвала фурор. На снимке Кудрявцева запечатлела свою руку с переливающимся гранями бриллиантов кольцом на безымянном пальце правой руки. "ДА.. ❤️ @dkugi Я тебя люблю! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — коротко, но весьма информативно подписала снимок счастливая спортсменка.
Многочисленные подписчики, решив, что таким образом Кудрявцева объявила о свадьбе, рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "на свадьбу не забудь позвать 😉😊" — написала Яне не менее прославленная спортсменка, гимнастка и тренер Амина Зарипова. "Поздравляю счастье в браке большой любви и удачи", "Поздравляю😍Любви и счастья вам❤️", "Как же я рада за тебя", "От всей души счастья, любви и исполнения всего желанного! Вы этого достойны!" — высказались пользователи Сети.
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