Молодёжная сборная России по мини-футболу победила вьетнамцев на турнире в Китае

Молодёжная сборная России в первом туре международного турнира по мини-футболу в городе Чанша (Китай) переиграла команду Вьетнама со счётом 6:2. В первом тайме россияне забили четыре безответных гола, а после перерыва команды отличились по два раза.

Сегодня, 23 июня, россиянам предстоит встреча с командой Новой Зеландии, а завершит турнир сборная России матчем с хозяевами, который пройдёт 24 июня.

Мини-футбол. Международный турнир. Чанша, Китай Первый тур Россия — Вьетнам — 6:2 (4:0) голы: Ван Тиен, 12 (1:0, авт), Соколов, 12 (2:0), Пирогов, 16 (3:0), Оппер, 17 (4:0), Орлов, 23 (5:0), Ван Тиен, 24 (5:1), Дёмин, 31 (6:1), Нгок Лин, 39 (6:2).