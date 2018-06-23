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Молодёжная сборная России по мини-футболу уверенно победила новозеландцев
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Молодёжная сборная России по мини-футболу уверенно победила новозеландцев 

Чемпионат.com 20 часов назад
Молодёжная сборная России во втором туре международного турнира по мини-футболу в городе Чанша (Китай) оказалась сильнее основной сборной Новой Зеландии. Подопечные Сергея Скоровича победили со счётом 7:3.
Накануне россияне одолели вьетнамцев, а в воскресенье, 24 июня, сыграют с китайцами.
Мини-футбол. Международный турнир. Чанша, Китай
Второй тур  Россия — Новая Зеландия — 7:3 (3:1)
голы: Икинс, 7 (1:0), Оппер, 9 (1:1), Райхель, 15 (1:2), Денисов, 17 (1:3), Муратов, 24 (1:4), Оппер, 26 (1:5), Сакер, 29 (2:5), Дитфорт, 31 (3:5), Денисов, 33 (3:6), Соколов, 37 (3:7).
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