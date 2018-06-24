Смерть молодой гимнастки шокировала Британию

В Великобритании 16-летняя гимнастка из Уэльса — Люси Эллис — умерла из-за неправильно поставленного диагноза. Врач диагностировал грипп, а через неделю после этого ее не стало. Позже выяснилось, что у спортсменки стремительно развивается сепсис. Она умерла после мучительного двухчасового ожидания лечения — бригады медиков с командой экспертов, пролетевшей 240 километров на вертолете из больницы в Лондоне в госпиталь Ньюпорта, куда доставили Люси, сообщает The Sun.

Сестра близнец-близнец Люси Софи упала в обморок, когда врач предупредил ее, что ее сестра, вероятнее всего, не справится с недугом. «Я всегда буду любить свою сестру, мы родились вместе, и хотя мы не умрем вместе, я буду продолжать жить так, как она хотела бы», — сказала она.

Отец Люси 45-летний Нил Эллис, рассказал, что ситуация стала критической за 6 часов. Вначале все действительно напоминало грипп, а потом медикам стало очевидно, что это сепсис.

«Люси была особой девочкой, которая соприкоснулась со многими людьми за короткое время своей жизни. Она была самым спортивным человеком, которого я знал, и видеть ее достижения было большим счастьем», — сказал он.

Мужчина поделился словами дочери, которые в свое время поразили его. «Я никогда не забуду разговор, который мы провели на международном турнире по гимнастике в Турине в прошлом году.