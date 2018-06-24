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Смерть молодой гимнастки шокировала Британию
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Смерть молодой гимнастки шокировала Британию 

Рамблер 12 часов назад
Фото: Instagram
В Великобритании 16-летняя гимнастка из Уэльса — Люси Эллис — умерла из-за неправильно поставленного диагноза. Врач диагностировал грипп, а через неделю после этого ее не стало. Позже выяснилось, что у спортсменки стремительно развивается сепсис. Она умерла после мучительного двухчасового ожидания лечения — бригады медиков с командой экспертов, пролетевшей 240 километров на вертолете из больницы в Лондоне в госпиталь Ньюпорта, куда доставили Люси, сообщает The Sun.
Сестра близнец-близнец Люси Софи упала в обморок, когда врач предупредил ее, что ее сестра, вероятнее всего, не справится с недугом. «Я всегда буду любить свою сестру, мы родились вместе, и хотя мы не умрем вместе, я буду продолжать жить так, как она хотела бы», — сказала она.
Отец Люси 45-летний Нил Эллис, рассказал, что ситуация стала критической за 6 часов. Вначале все действительно напоминало грипп, а потом медикам стало очевидно, что это сепсис.
«Люси была особой девочкой, которая соприкоснулась со многими людьми за короткое время своей жизни. Она была самым спортивным человеком, которого я знал, и видеть ее достижения было большим счастьем», — сказал он.
Мужчина поделился словами дочери, которые в свое время поразили его. «Я никогда не забуду разговор, который мы провели на международном турнире по гимнастике в Турине в прошлом году.
»Я никогда не забуду наш разговор на международном соревновании по гимнастике в Турине в прошлом году, — рассказал он. — Она сказала, что спокойно умрёт, если будет знать, что что-то привнесла в этот мир и в чем-то его изменила».
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