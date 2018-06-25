В Бабушкинском прошел турнир по мини-футболу

В четверг, 21 июня, спортивно-досуговый центр «Брэк» провел на спортивной площадке у дома № 16 по улице Радужная заключительную игру первого круга шестого Чемпионата Бабушкинского района по мини-футболу в рамках спартакиады «Спорт для всех».

— Команда «Опера» сыграла с командой «Макеты» (9:7), а парни из «Фаворита» переиграли «Союз» — 7:4, — уточнили в центре.

Следующие игры второго круга шестого Чемпионата Бабушкинского района по мини-футболу будут проходить с середины августа по октябрь 2018 года. (вт)