Ещё
В Бабушкинском провели акцию «Точка жизни»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Бабушкинском провели акцию «Точка жизни» 

Управа района Бабушкинский 27 июня 2018
Фото: Управа района Бабушкинский
В спортивно-досуговом центре «Брэк» в Чукотском проезде была проведена тематическая познавательная программа «Точка жизни», посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом сообщила директор центра Марина Алексашкина.
— Программа проведена в виде лекции и интерактивной игры. Количество участников составило 12 человек, — уточнила директор «Брэка».
Отметим, что спортивно-досуговый центр «Брэк» регулярно проводит акции и тематические мероприятия, приуроченные к памятным датам и календарным праздникам. (вт)
Управа района Бабушкинский: последние новости
Команда школы №281 победила в межрайонном этапе лиги по мини-гандболу День рождения отметит литературный клуб на Коминтерна 3 июня Молодежь из Бабушкинского приняла участие в рейде против наркотиков
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова110
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ8
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ262
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ44
«Сборная Германии» попросила убежище в России22
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение