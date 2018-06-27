В Бабушкинском провели акцию «Точка жизни»

В спортивно-досуговом центре «Брэк» в Чукотском проезде была проведена тематическая познавательная программа «Точка жизни», посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом сообщила директор центра Марина Алексашкина.

— Программа проведена в виде лекции и интерактивной игры. Количество участников составило 12 человек, — уточнила директор «Брэка».

Отметим, что спортивно-досуговый центр «Брэк» регулярно проводит акции и тематические мероприятия, приуроченные к памятным датам и календарным праздникам. (вт)