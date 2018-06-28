На 7-й Текстильщиков состоится турнир по мини-футболу

В районе Текстильщики 30 июня состоятся состязания по мини-футболу среди ветеранов спорта.

Об этом рассказал представитель спортклуба «Надежда», который является одним из организаторов соревнований.

— Турнир пройдет на спортивной площадке с искусственным покрытием на 7-й улице Текстильщиков. В нем примут участие спортсмены старше 30 лет. Поболеть за любимую команду могут все желающие жители района, — добавил сотрудник спортивного клуба.

Турнир начнется в 10.00. Адрес спортплощадки: 7-я улица Текстильщиков, дом 3а. (мю)