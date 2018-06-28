В мире отметили Международный день скейтбординга

21 июня в мире отметили Международный день скейтбординга. Московские любители этого экстремального, но уже всеми признанного вида спорта собрались в этот день в центре столицы — на Калужской площади и на Кресной Пресне. Опытные и начинающие райдеры смогли продемонстрировать перед большой и благодарной аудиторией весь арсенал зрелищных, а порой и просто умопомрачительных трюков. Кажется, этим людям просто неведомо чувство страха!

В России Международный день скейтбординга впервые отметили в 2006 году. С тех пор многое изменилось — из городских задворок этот по-настоящему зрелищный вид спорта стал перемещаться в предназначенные специально для катания локации в парках, скверах и площадях. Огромным толчком для развития скейтбординга стало его включение в программу летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Японии. Активным развитием этой спортивной дисциплины в нашей стране занимается Федерация скейтбординга России.