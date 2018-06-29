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Украине предрекли частичный запрет на участие в ОИ
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Украине предрекли частичный запрет на участие в Олимпиаде из-за допинга 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Даниил Иванов / «Коммерсантъ»
Украинские тяжелоатлеты оказались под угрозой отстранения от участия в Олимпийских играх-2020 из-за трех положительных допинг-проб, взятых у представителей сборной страны. Об этом сообщает Insidethegames.
На молодежном чемпионате Европы, который прошел в Албании, на допинге попались двое украинских спортсменов. Ранее в 2018 году за употребление запрещенных препаратов был отстранен еще один тяжеловес. Таким образом, за один календарный год в сборной Украины по тяжелой атлетике было три случая с положительными тестами. По правилам Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), это может стать причиной для отстранения команды на два года.
Такое же наказание могут понести сборные по тяжелой атлетике из Азербайджана и России. В 2017-м они вместе с Украиной они вошли в число девяти команд, отстраненных на год за систематические нарушения антидопинговых правил. При этом они могли выставлять своих спортсменов на юниорские соревнования.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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