Мурманскую область ждет регата

В Мурманской области стартует поморская гребная регата

Традиционная поморская гребная регата, в которой примут участие гребцы на карбасах и подъездках, стартует в селе Умба Мурманской области в субботу, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.

"На середину дня пятницы у нас зарегистрировались около 50 участников, но к началу гонки их может быть больше. Это представители Умбы, Кандалакши, Кировска, Апатитов и Мурманска", — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, многие участники заявляются уже много лет, некоторые будут состязаться впервые. Старейшему участнику гонки Альберту Елисееву в этом году исполняется 79 лет, однако и он в очередной раз выйдет на веслах в акваторию Малой Пирь-губы посёлка Умба.

Сегодня регата превратилась в красочный весёлый праздник, но в древности эти соревнования носили вполне прагматичный характер — победители гребной регаты получали лучшие участки для ловли семги, тогда участок назывался тоня. Впрочем, и в этом году победителей ждут призы — надувные лодки, отметили в оргкомитете.

Сообщается, что в соревнованиях могут принять участие все желающие, главное условие — наличие поморской деревянной лодки: карбаса или подъездки. Использовать можно только деревянные вёсла неограниченной длины, пластиковые или металлические запрещены.

Всего регата включает в себя четыре этапа: пятикилометровая гонка на четырехвесельных карбасах (экипаж пять человек, два гребца и рулевой), гонки на двухвесельных подъездках (экипаж три человека) — 2,5 километра, командная гонка-эстафета, при которой предусмотрена смена гребцов — шесть километров, женская двухкилометровая гонка на подъездках.

"Женская гонка самая любимая у зрителей, ведь участие в соревнованиях принимают не только специально подготовленные спортсмены, но и местные жители. Зачастую это потомственные поморки совсем не юного возраста", — отмечают в оргкомитете фестиваля.

В день соревнований на берегу будет работать ярмарка "Город мастеров", разнообразные поделки представят не только жители Мурманской области, но и Карелии, Архангельской области, других регионов России.

Впервые "Поморская регата" была проведена в 1998 году. В соревнованиях могут принять участие все желающие от 16 лет, имеющие деревянную лодку (карбас, подъездок) или взявшие ее напрокат у местных жителей и предварительно подавшие заявку в оргкомитет.