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Футболиста обвинили в избиении подруги, сына и собаки
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Футболиста обвинили в избиении подруги, сына и собаки 

Рамблер 11 июля 2018
Фото: Reuters
Игрока в американский футбол Лешона Маккоя обвинили в нападении на бывшую девушку Делисию Кордон. Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.
По данным издания, в Instagram появились фотографии окровавленного лица Кордон. В подписи к снимку Маккой обвинялся в семейном насилии, жестоком обращении с детьми и животными, а также применении стероидов.
В частности, в посте утверждалось, что спортсмен «избил» своего сына за то, что тот «мочился в постели», а также мучил свою собаку. В сообщении футболиста называли «дьяволом» и «животным».
Сообщение позже было удалено, а опубликовавший его пользователь закрыл свой аккаунт.
По данным AJC, Кордон действительно была доставлена в больницу 10 июля после нападения неизвестного в ее доме. Полиция начала расследование по факту случившегося, но пока неизвестно, имеет ли футболист отношение к нападению.
По информации издания, на Кордон напал грабитель, который потребовал от девушки драгоценности (именно те, которые дарил ей футболист).
Свою вину Маккой отрицает. Обвинения в свой адрес он назвал «абсолютно необоснованными, оскорбительными и ложными». Он подчеркнул, что уже давно «не имел прямого контакта с кем-либо из людей, вовлеченных в ситуацию». Представители Национальной футбольной лиги подчеркнули, что все допинг-пробы Маккоя были чистыми.
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