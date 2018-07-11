Футболиста обвинили в избиении подруги, сына и собаки

Игрока в американский футбол Лешона Маккоя обвинили в нападении на бывшую девушку Делисию Кордон. Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

По данным издания, в Instagram появились фотографии окровавленного лица Кордон. В подписи к снимку Маккой обвинялся в семейном насилии, жестоком обращении с детьми и животными, а также применении стероидов.

В частности, в посте утверждалось, что спортсмен «избил» своего сына за то, что тот «мочился в постели», а также мучил свою собаку. В сообщении футболиста называли «дьяволом» и «животным».

Сообщение позже было удалено, а опубликовавший его пользователь закрыл свой аккаунт.

По данным AJC, Кордон действительно была доставлена в больницу 10 июля после нападения неизвестного в ее доме. Полиция начала расследование по факту случившегося, но пока неизвестно, имеет ли футболист отношение к нападению.

По информации издания, на Кордон напал грабитель, который потребовал от девушки драгоценности (именно те, которые дарил ей футболист).

Свою вину Маккой отрицает. Обвинения в свой адрес он назвал «абсолютно необоснованными, оскорбительными и ложными». Он подчеркнул, что уже давно «не имел прямого контакта с кем-либо из людей, вовлеченных в ситуацию». Представители Национальной футбольной лиги подчеркнули, что все допинг-пробы Маккоя были чистыми.