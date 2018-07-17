Пятиборец Лесун возглавит сборную России на чемпионате Европы в Венгрии

Чемпионат Европы по современному пятиборью стартует во вторник в венгерском Секешфехерваре. Российскую команду на турнире возглавит олимпийский чемпион и действующий чемпион Европы Александр Лесун , который выступит в личном турнире.

Чемпионат Европы пройдет в течение недели. Во вторник состоится женская эстафета, в среду — мужская. На 19 и 20 июля запланированы квалификация в личных соревнованиях, женский финал пройдет 21 июля, мужской — 22 июля. По результатам личных соревнований также будут подведены итоги командных турниров, а завершится чемпионат Европы 23 июля, когда определятся победители в миксте.

В европейском первенстве примут участие более 100 спортсменов из Австрии, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Польши, России, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Чехии.

Александр Лесун будет защищать свой титул, завоеванный год назад на чемпионате в Минске, где он опередил венгра Роберта Касу и француза Валентена Бело. Вторую золотую медаль в Минске завоевала российская смешанная команда, которую составили Губайдуллина и Беляков. Буряк и Алисэ Фахрутдинова стали вторыми в женской эстафете, серебро также завоевали мужчины в командном турнире (Лесун, Савкин и Беляков).

Первый чемпионат Европы по современному пятиборью прошел в 1987 году в Западном Берлине. До 2000 года мужской и женский турниры проходили в разных городах. Москва организовала женский чемпионат Европы в 1997 году и совместный турнир 2008 года.