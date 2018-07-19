Участница Олимпийских игр отомстила неверному любовнику кровью

Экс-участница Олимпийских игр Лиззи Пербрик, представлявшая Британию, расписала стены в доме бойфренда свиной кровью, увидев его с другой женщиной. Об этом сообщает Mirror.

По данным издания, 63-летняя женщина уличила своего партнера, члена Консервативной партии Дэвида Приора в измене и решила отомстить. Она вошла в его дом и с помощью садового опрыскивателя и нескольких литров свиной крови покрыла стены такими фразами: «шлюха», «леди-шлюха» и «лорд большой ***».

Также женщина нарисовала на полу его спальни трехфутовый пенис, оставила чек на тысячу фунтов стерлингов (более 80 тысяч рублей), вылила оставшуюся кровь на пол и ушла.

После этого она сама сдалась полиции. На заседании суда защитник женщины объяснил, что она рассчитывала на долгие отношения с Приором, поэтому сильно расстроилась, «пережила катарсис», но теперь готова двигаться дальше.

Пербрик приговорили к 120 часам общественных работ и запретили ей приближаться к Приору.