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Участница Олимпийских игр отомстила неверному любовнику кровью
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Участница Олимпийских игр отомстила неверному любовнику кровью 

Рамблер 10 часов назад
Фото: The Times
Экс-участница Олимпийских игр Лиззи Пербрик, представлявшая Британию, расписала стены в доме бойфренда свиной кровью, увидев его с другой женщиной. Об этом сообщает Mirror.
По данным издания, 63-летняя женщина уличила своего партнера, члена Консервативной партии Дэвида Приора в измене и решила отомстить. Она вошла в его дом и с помощью садового опрыскивателя и нескольких литров свиной крови покрыла стены такими фразами: «шлюха», «леди-шлюха» и «лорд большой ***».
Также женщина нарисовала на полу его спальни трехфутовый пенис, оставила чек на тысячу фунтов стерлингов (более 80 тысяч рублей), вылила оставшуюся кровь на пол и ушла.
После этого она сама сдалась полиции. На заседании суда защитник женщины объяснил, что она рассчитывала на долгие отношения с Приором, поэтому сильно расстроилась, «пережила катарсис», но теперь готова двигаться дальше.
Пербрик приговорили к 120 часам общественных работ и запретили ей приближаться к Приору.
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