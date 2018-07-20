Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие

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Путин: Россия может претендовать на проведение у себя летней Олимпиады 

ТАСС 2 часа назад
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с волонтерами ЧМ-2018 не исключил, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских Игр.
"Это возможно", — сказал президент в ответ на вопрос, может ли Россия принять у себя летние Игры.
Глава государства добавил, что пока Россия даже не формализовала соответствующую заявку. Он также отметил, что важно говорить не только о проведении в стране тех или иных масштабных спортивных мероприятий, но и о том, как использовать созданные для этого объекта в интересах развития спорта в РФ.
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