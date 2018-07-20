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Украина «кинула» сборную по дзюдо
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Украина отказалась платить сборной по дзюдо за бронзу ЧЕ в Екатеринбурге 

Деловая газета «Взгляд» 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Украина не будет платить призовые сборной по дзюдо, занявшей третье место на чемпионате Европы в Екатеринбурге, заявил министр молодежи и спорта страны Игорь Жданов.
«Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счет отправила делегацию на чемпионат Европы. Министерство молодежи и спорта, по-прежнему не финансировало и не будет финансировать подобные вояжи в страну, являющуюся агрессором, за счет средств налогоплательщиков», — передает ТАСС заявление Жданова в Facebook.
Он особо отметил, что государство не будет выплачивать за эту поездку никаких призовых, а также не будет учитывать этот результат при присвоении спортивных званий.
«Вся ответственность за эту поездку перед украинским обществом лежит исключительно на Федерации дзюдо и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия», — сказал Жданов.
В марте 2018 года Жданов подписал приказ, который запрещает украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как ради «борьбы с Россией» Украина уничтожает карьеру своих спортсменов.
Напомним, в мае Жданов посетовал, что ряд украинских спортсменов «вопреки позиции государства» отправились на чемпионат Европы по спортивной борьбе, который проходит с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске.
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