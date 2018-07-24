«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи

«Сшили кожу, собрали руку»: участница Игр разбилась в аварии

Российская пловчиха Мария Баклакова попала в ДТП в Пермском крае. Сама Мария находится в больнице, ее родной брат погиб. Спортсменка представляла сборную России на Олимпиаде-2012 в Лондоне и выигрывала медали на Универсиаде в Тайбэе.

Известная российская пловчиха Мария Баклакова получила тяжелые травмы в автокатастрофе. Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с 21 на 22 июля в Чайковском районе Пермского края. Страшная авария унесла жизнь брата Марии — Ивана Баклакова.

По данным правоохранительных органов, происшествие произошло около трех часов ночи недалеко от деревни Соловьи. Иван был за рулем своего автомобиля, двигаясь по проселочной дороге в сторону пруда. В какой-то момент он превысил скорость, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.

Мария была доставлена в травматологическое отделение Чайковской больницы с травмами головы и ушибами различной тяжести. В краевом Минздраве заверили, что состояние девушки оценивается как тяжелое, но стабильное.

По поводу ее состояния высказалась сотрудница Центра адаптивного здоровья Пермского края Ольга Филиппова

«Маша лежит в травматологии в Чайковском, у нее изуродованы шея и лицо, она ест через трубочку. Марии потребуется дорогостоящее лечение и операции. Девушка не просила о помощи, но мы, спортсмены Прикамья, считаем, что помощь ей просто необходима!» — приводит слова Филипповой kp.ru.

Также свой комментарий дали друзья семьи Баклаковых.

«Ей была сделана сложная операция на лице, практически сшита кожа на шее и лице и собрана рука. Маша в сознании. Возможно, девушке понадобится серьезная пластическая операция на лице. Маша не просит ни у кого помощи, такое у нее воспитание. Но мы знаем, что понадобятся средства на пластическую хирургию. Поэтому все желающие помочь Маше могут обратиться в Федерацию плавания Пермского края», — приводит слова близких знакомых Баклаковой пермский портал 59.ru.

Погибший брат Марии Иван также являлся мастером спорта по плаванию. От полученных травм в результате ДТП он скончался на месте. У него остались жена и маленький сын. 23 июля Мария выложила пост в память о погибшем.

Мария — член сборной России по плаванию, мастер спорта международного класса, многократная победительница и рекордсменка первенств Европы, призер чемпионата России, а также самая юная участница национальной команды на Олимпиаде в Лондоне — 2012.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро — 2016 спортсменка пропустила из-за травмы спины. От этого повреждения ей пришлось восстанавливаться в течение нескольких сезонов. В 2016 году пловчиха возобновила свои тренировки, и на первых соревнованиях Пермского края установила рекорд на дистанции 50 метров кролем.

В 2017 году на Универсиаде в Тайбэе Мария завоевала золотую и серебряную медали. Золото было добыто в эстафете 4х200 м вольным стилем, а серебро — в эстафете 4х200.

В 2018 году произошло немало ДТП с участием спортсменов. 23 июля в аварию попала прославленная биатлонистка Дарья Домрачева . 31-летняя спортсменка пыталась заехать на территорию универсама, однако дорогу ей перегородил небольшой столб.

28 мая случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб чемпион России по гиревому спорту Иван Мартыневич.

Атлет направлялся с соревнований в Санкт-Петербурге в Москву, откуда должен был вылететь в родной Омск. Его автомобиль на трассе столкнулся лоб в лоб с фурой. Травмы, которые получил спортсмен, оказались несовместимы с жизнью — он погиб на месте.

В июне скончался экс-хоккеист ЦСКА Сергей Огородников , попавший в ДТП на своем водном мотоцикле.