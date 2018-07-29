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Завершился четвертый этап Red Bull Trans Siberian Extreme
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Завершился четвертый этап Red Bull Trans Siberian Extreme 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Red Bull
28 июля завершился четвертый этап ультрамарафонской веломногодневки Red Bull Trans Siberian Extreme (RBTSE) 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Лидером гонки после четырех пройденных этапов стал россиянин Гусев Владимир, на втором месте расположился серебряный призер RBTSE-2017, немец Бишофф Пьер, на третьем — датчанин Кнудсен Микаель. Участники преодолели 693 километров от Казани до Перми в рамках третьего этапа, и 331 километр от Перми до Екатеринбурга в рамках четвертого.
Пятый этап стартовал 29 июля в Екатеринбурге. Участники соревнования преодолеют расстояние в 314 километров до Тюмени.
RBTSE — самая протяженная гонка, общая протяженность 15 этапов составляет 9100 километров. Путь участников проходит через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, Хабаровск и финиширует 17 августа во Владивостоке. Спортсмены пересекут пять климатических и восемь временных зон, более 80 километров подъемов и проведут в седле более трех недель.
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