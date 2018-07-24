Америка, у вас проблемы! Чемпион ОИ пойман на допинге

Америка, у вас проблемы! Олимпийский чемпион пойман на внутривенном допинге

Спортивный мир погрузился в очередной крупный допинговый скандал. Удивительно, но на этот раз он не касается России. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков наверняка недоволен. Он ведь уезжал в чистую спортивную страну, где о таком даже страшно было подумать. Джастин Гэтлин ? Лэнс Армостронг? Это ведь не аргументы для настоящего борца за правду. Видимо, придётся делать очередную пластическую операцию, чтобы пережить дисквалификацию олимпийского чемпиона из США.

Кто попался?

На этот раз попался шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Райан Лохте . Причём попался очень глупо и самостоятельно. 24 мая 2018 года Лохте зачем-то выложил на своей странице в одной из социальных сетей фотографию, где отчётливо видно, как ему вводят внутривенную инъекцию. Понятное дело, эта картинка заинтересовала многих людей. Особенное внимание на это обратили в Американском антидопинговом агентстве (USADA). Внезапно оказалось, что то, что сделал Лохте, делать нельзя. Удивительно, не правда ли?

And here’s the (quickly deleted) post that probably ended a career. Safe to assume that Ryan Lochte hadn’t been following Samir Nasri’s attempts to rediscover his best form. pic.twitter.com/vEk6F0sqlC— Matt Slater (@mjshrimper) 23 July 2018

Согласно антидопинговым правилам спортсмен не имеет права вводить внутривенно любое средство, объём которого превышает 100 мл за 12-часовой период. Это можно делать только в том случае, если у вас есть официально оформленные, заверенные и подписанные нужными людьми терапевтические исключения (TUE). У Серены Уильямс таких TUE хоть вместо туалетной бумаги используй, а вот Райан Лохте не заморачивался такими мелочами. Кстати, помните, как западные журналисты искали дырки на венах форварда сборной России по футболу Артёма Дзюбы? Так вот, не в том месте искали, друзья.

Что теперь будет с Лохте?

Американец предусмотрительно решил сотрудничать со следствием и признался, что совершил ошибку и готов к наказанию. Лохте был заявлен на четыре дистанции на чемпионате США по плаванию, который начнётся в Калифорнии в эту среду, 25 июля. Очевидно, что соревнование он вынужден будет пропустить. Не сможет он принять участие и в чемпионате мира по плаванию, который пройдёт в 2019 году в период с 12 по 28 июля. Дисквалификация спортсмена начнёт отсчёт с 24 мая и закончится 24 июля 2019 года. Как раз во время концовки мирового первенства. Лохте пропустил и прошлогодний чемпионат мира по водным видам спорта, проходивший в Будапеште.

Дело в том, что тогда он отбывал другое наказание. Во время Олимпиады в Бразилии в 2016 году американец также был в центре крупного скандала, но в тот раз это не было связано с допингом.

Лохте заявил, что в Бразилии его и его партнёров по сборной Джимми Фейгена, Гуннера Бентца и Джека Конгера похитили и ограбили неизвестные люди, выдававшие себя за местных полицейских. Бразильская полиция провела расследование, по итогам которого выяснилось, что Лохте сфабриковал это дело. На самом деле пловцы просто-напросто сами устроили пьяный погром на одной из автозаправок, а затем соврали об ограблении, чтобы не платить штраф, который требовали охранники заправки за нанесённый ущерб.

Против Лохте завели дело за клевету и нанесение ущерба, однако до некоторых пор было непонятно, сможет ли он понести наказание, ведь в Бразилию он возвращаться не планировал, что сводило шансы бразильского суда добиться правосудия к минимуму. Однако Лохте всё-таки не ушёл безнаказанным. Спортсмен получил 10-месячную дисквалификацию за этот инцидент и пропустил первенство мира в Будапеште. В июне этого года прокуратура Рио-де-Жанейро вновь выдвинула обвинения против Лохте. Сейчас ему грозит либо крупный денежный штраф, либо шесть месяцев тюрьмы.

U. S. Swimming Athlete Ryan Lochte Accepts Sanction for Anti-Doping Rule Violation https://t.co/qXmt6r4nIn pic.twitter.com/GlW50gZEzp— USADA (@usantidoping) 23 July 2018

Знаете, что самое забавное в этой ситуации? Ни возможный тюремный срок, ни дисквалификация за допинг в теории не помешают Лохте выступить на Олимпийских играх в Токио в 2020 году и выиграть ещё золотых медалей. Американец недавно заявлял, что нацеливается на Игры-2020 и посоветовал своим конкурентам не расслабляться. Вряд ли канадские эксперты из ВАДА будут чинить ему препятствия. У них есть дела поважнее.