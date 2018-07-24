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Российские саблистки заняли весь пьедестал на ЧМ
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Российские саблистки заняли весь пьедестал на ЧМ по фехтованию 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российские саблистки взяли полный комплект наград на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском городе Уси, сообщает ТАСС.
Золотую медаль завоевала 21-летняя София Позднякова. В финале она одолела олимпийскую чемпионку, семикратную чемпионку мира Софью Великую со счетом 15:13. Стоит отметить, что для Поздняковой это первое золото чемпионата мира в карьере. Бронзовую медаль взяла еще одна представительница России — двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016 Яна Егорян, а также американка Энн-Элизабет Стоун.
В общем зачете на первенстве в Уси лидирует сборная Италии, в копилке которой три золотые и одна бронзовая медаль. В активе сборной России также четыре медали, но лишь одна золотая.
Ранее сообщалось, что рапиристы сборной России потеряли последнего представителя на чемпионате мира.
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