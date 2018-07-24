Российские саблистки заняли весь пьедестал на ЧМ по фехтованию

Российские саблистки взяли полный комплект наград на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском городе Уси, сообщает ТАСС

Золотую медаль завоевала 21-летняя София Позднякова . В финале она одолела олимпийскую чемпионку, семикратную чемпионку мира Софью Великую со счетом 15:13. Стоит отметить, что для Поздняковой это первое золото чемпионата мира в карьере. Бронзовую медаль взяла еще одна представительница России — двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016 Яна Егорян , а также американка Энн-Элизабет Стоун.

В общем зачете на первенстве в Уси лидирует сборная Италии, в копилке которой три золотые и одна бронзовая медаль. В активе сборной России также четыре медали, но лишь одна золотая.

Ранее сообщалось, что рапиристы сборной России потеряли последнего представителя на чемпионате мира.