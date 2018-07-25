«Схватил за мягкое место». Россияне «влипли» в скандал

«Схватил за мягкое место». Финские волейболистки не поняли россиян

На студенческих играх рядом поселили волейболисток из Хельсинки и команду из Махачкалы. Стороны остались недовольны друг другом.

Скандалы, связанные с сексуальными домогательствами, в большей степени присущи киноиндустрии. Иногда они проявляются и в политике. В спорте — довольно редко.

Однако то, что произошло на проходящих в эти дни Европейских студенческих играх в Коимбре (Португалия), грозит перерасти в большой международный скандал, в котором замешаны и атлеты из России. Речь идёт о команде Дагестанского государственного университета, принимавшей участие в турнире по волейболу. В этом же турнире играли волейболистки из Университета Хельсинки.

Финская версия — домогательства весь турнир

Факты пока разрозненны, и стройной версии происходящего нет. И непонятно — будет ли. Полиция факт преступления не зафиксировала, а из Португалии все уже разъехались. Будет ли кто-то предпринимать следственные действия — большой вопрос. Наверняка финская сторона будет настаивать на том, чтобы ситуация была всесторонне изучена. По её версии, финская команда регулярно подвергалась домогательствам со стороны волейболистов из России — благо что поселили их рядом.

Тренер финской команды утверждает, что в течение всего турнира его девушки испытывали постоянные словесные и физические притеснения со стороны дагестанских волейболистов.

Тренер финской команды Маркку Рантахалварин в интервью Yle Sports утверждает, что в течение всего турнира (а он проходил с 14 по 20 июля) его девушки испытывали постоянные словесные и физические притеснения со стороны представителей команды Дагестанского государственного университета. «Однажды тренер российской команды схватил одну из волейболисток за мягкое место сзади, но ей удалось вырваться. Охрана никак не реагировала, хотя мы обращались за помощью уже тогда», — говорит финский специалист.

Окончательно ситуация вышла из-под контроля 17 июля, когда в турнире волейболистов был выходной. Команда из Хельсинки пошла в ночной клуб, а после возвращения одна из спортсменок, по её словам, едва избежала изнасилования. Агрессивно себя повёл кто-то из дагестанских волейболистов. Была вызвана полиция, полицейские, прибыв на место происшествия, попытались разобраться в ситуации. Злого умысла в действиях молодых людей обнаружено не было, девушка не пострадала, а потому никаких процессуальных действий местные органы правопорядка не предприняли.

Один из парней присел рядом и попытался её утешить, но та неправильно это поняла и убежала от него.

Что говорят дагестанские студенты-волейболисты

Имена участников происшествия не называются. Организаторы из EUSA (Европейской ассоциации студенческого спорта) говорят, что предлагали финнам, во-первых, сразу переселиться, во-вторых, всю возможную поддержку. Но те факты, которые были в распоряжении чиновников, не позволили им предпринимать какие-то дисциплинарные меры. Иными словами — подтверждённых фактов домогательств обнаружено не было.

Версия российской стороны стала известна через телеграм-канал Mash. Молодые люди рассказали, что, выйдя из гостиницы, они обнаружили плачущую на лавочке девушку. Один из парней присел рядом и попытался её утешить, но та неправильно это поняла и убежала от него. Плохое знание английского языка не позволило молодому человеку объяснить, чего же он хотел на самом деле. А второй парень вообще стоял в стороне.

Финская федерация студенческого спорта обвиняет полицию и охранника на территории комплекса в бездействии и требует уголовного преследования российских волейболистов. По мнению финнов, организаторы соревнований покрывают преступление и виновных.

Похоже, самое интересное в этой истории ещё впереди.