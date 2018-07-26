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Студентки из Соколиной горы победили полячек на европейских соревнованиях
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Студентки из Соколиной горы победили полячек на европейских соревнованиях 

Управа района Соколиная гора 20 часов назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Сборная Московского Политеха одержала достойную победу на соревнованиях по мини-футболу.
Соревнования прошли в рамках Европейских университетских игр в городе Коимбра в Португалии. На поле встретились сборная Московского политехнического университета и команда из польского города Валбжиха. Студентки из Соколиной горы забили полькам десять мячей, причем наибольшее количество голов — у Зинаиды Четверниной и Полины Дрозд. По итогам матча команда Московского Политеха выиграла со счетом 10:1. Также активно себя проявили Дина Данилова и Татьяна Дерипаско.
В следующем этапе девушкам из команды МПУ предстоит сыграть с командой из Израиля. Это будет решающая игра за выход из группы.
Фото: предоставлено Московским политехническим университетом.
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