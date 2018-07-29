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Российские пляжницы защитили титул чемпионок Европы
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Российские пляжницы защитили титул чемпионок Европы 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: EPA
Россиянки Светлана Холомина и Надежда Макрогузова одержали победу на молодежном чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир для спортсменок, чей возраст не должен превышать 22 лет, проходил в латвийской Юрмале.
В финальной встрече россиянки встречались с хозяйками — латышками Тиной Граудиней и Анастасией Кравченок. Холомина и Макрогузова добились победы по итогам двух сетов — 21:11, 21:19. Таким образом, российская пара смогла защитить титул чемпионок Европы.
Бронзовый комплект медалей завоевали испанские волейболистки Мара Карро и Даниэла Альварес Мендоса, которые в утешительном поединке переиграли соперниц из Италии — Клаудию Пуччинелли и Гайю Трабалли — 16:21, 21:15, 15:12.
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