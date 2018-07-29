Российские пляжницы защитили титул чемпионок Европы

Россиянки Светлана Холомина Надежда Макрогузова одержали победу на молодежном чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир для спортсменок, чей возраст не должен превышать 22 лет, проходил в латвийской Юрмале.

В финальной встрече россиянки встречались с хозяйками — латышками Тиной Граудиней и Анастасией Кравченок. Холомина и Макрогузова добились победы по итогам двух сетов — 21:11, 21:19. Таким образом, российская пара смогла защитить титул чемпионок Европы.

Бронзовый комплект медалей завоевали испанские волейболистки Мара Карро и Даниэла Альварес Мендоса, которые в утешительном поединке переиграли соперниц из Италии — Клаудию Пуччинелли и Гайю Трабалли — 16:21, 21:15, 15:12.