Российские рапиристы завоевали бронзу ЧМ

Российские рапиристы завоевали бронзу командного турнира на ЧМ по фехтованию

Россияне одержали победу со счетом 45:35.

Сафин и Черемисинов являются олимпийскими чемпионами Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях рапиристов.

Чемпионат мира завершится 27 июля.