Российские рапиристы завоевали бронзу ЧМ

Российские рапиристы Тимур Арсланов, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Дмитрий Жеребченко победили сборную Южной Кореи в матче за бронзовые медали командного турнира на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском Уси.
Россияне одержали победу со счетом 45:35.
Данная медаль стала шестой для сборной России на этом чемпионате мира. Ранее россияне в индивидуальных соревнованиях завоевали одну золотую (София Позднякова), одну серебряную (Софья Великая) и две бронзовые награды (Яна Егорян, Камиль Ибрагимов) в фехтовании на саблях, а также бронзу — в командном турнире шпажистов.
Сафин и Черемисинов являются олимпийскими чемпионами Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях рапиристов.
Чемпионат мира завершится 27 июля.