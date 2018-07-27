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IAAF продлила отстранение ВФЛА
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IAAF продлила отстранение ВФЛА 

RT на русском 13 часов назад
Фото: globallookpress.com
Международная федерация легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановила в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).
Об этом сообщает глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен после совета IAAF в Буэнос-Айресе.
По его словам, решение было принято единогласно советом организации. ВФЛА не выполнила критерии восстановления.
«ВФЛА сделала заметный прогресс в работе по восстановлению, в некоторых аспектах она превзошла наши ожидания. Для полного восстановления нужно добиться ещё большего прогресса», — подчеркнул Андерсен.
Ранее сообщалось, что ВФЛА может быть исключена из IAAF.
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