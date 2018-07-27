IAAF продлила отстранение ВФЛА

Международная федерация легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановила в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

Об этом сообщает глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен после совета IAAF в Буэнос-Айресе.

По его словам, решение было принято единогласно советом организации. ВФЛА не выполнила критерии восстановления.

«ВФЛА сделала заметный прогресс в работе по восстановлению, в некоторых аспектах она превзошла наши ожидания. Для полного восстановления нужно добиться ещё большего прогресса», — подчеркнул Андерсен.

Ранее сообщалось, что ВФЛА может быть исключена из IAAF.