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Дюмулен стал победителем «Тур де Франс»
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Голландец Дюмулен стал победителем 20-го этапа веломногодневки «Тур де Франс», Закарин — седьмой 

RT на русском 3 часа назад
Фото: David Stockman globallookpress.com
Голландский велогонщик Том Дюмулен, выступающий за команду Sun Web, одержал победу на 17-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».
Голландец преодолел 31 км за 40 минут 52 секунды. Второе место занял британец Крис Фрум из Team Sky, тройку замкнул его соотечественник и партнёр по команде Герайнт Томас.
Россияне Ильнур Закарин и Павел Кочетков, выступающие за команду Katusha–Alpecin, финишировали седьмым и 91-м соответственно.
В генеральной классификации Томас сохранил лидерство — 80 часов 3 минуты 37 секунд. На 1 минуту 51 секунд от него отстаёт Дюмулен. Фрум, уступает лидирующему партнёру по команде 2 минуты 24 секунды. Закарин занимает девятое место, а Кочетков — 61-е.
Ранее сообщалось, что Петер Саган повторит рекорд немецкого велогонщика Эрика Цабеля, если сумеет финишировать на «Тур де Франс».
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