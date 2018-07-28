Дюмулен стал победителем «Тур де Франс»

Голландец Дюмулен стал победителем 20-го этапа веломногодневки «Тур де Франс», Закарин — седьмой

Голландский велогонщик Том Дюмулен , выступающий за команду Sun Web, одержал победу на 17-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Голландец преодолел 31 км за 40 минут 52 секунды. Второе место занял британец Крис Фрум из Team Sky, тройку замкнул его соотечественник и партнёр по команде Герайнт Томас.

В генеральной классификации Томас сохранил лидерство — 80 часов 3 минуты 37 секунд. На 1 минуту 51 секунд от него отстаёт Дюмулен. Фрум, уступает лидирующему партнёру по команде 2 минуты 24 секунды. Закарин занимает девятое место, а Кочетков — 61-е.