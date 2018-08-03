Российские пловцы завоевали золото чемпионата Европы в эстафете 4x100 вольным стилем

Данилы Изотова, Сборная России в составе Евгения Рылова Владимира Морозова и Клемента Колесникова завоевала золотую медаль в эстафете 4x100 вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию, который проходит в Глазго в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта.

Российские спортсмены преодолели дистанцию за 3 минуты и 12,23 секунды, второе место заняла команда Италии (3.12.90), призовую тройку замкнули поляки (3.14,20).

Золотая медаль российских пловцов стала третьей наградой высшего достоинства сборной России на нынешнем турнире. Ранее в пятницу российские синхронисты выиграли два золота. Светлана Колесниченко Варвара Субботина одержали победу в технической программе дуэтов, позднее Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева первенствовали в технической программе смешанных дуэтов.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит со 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя континентальные первенства по плаванию (Глазго, 3-9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6-12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3-7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8-12 августа), велотреку (Глазго, 2-7 августа), велошоссе (Глазго, 5-12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-БМХ (Глазго, 10-11 августа), гольфу (Глазго, 7-12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2-12 августа), академической гребле (Глазго, 2-5 августа), триатлону (Глазго, 9-11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 7-12 августа).