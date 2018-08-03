Россиянки завоевали золото в спринте на ЧЕ по велоспорту

Россиянки Войнова и Шмелева завоевали золото в командном спринте на ЧЕ по велоспорту

Россиянки Анастасия Войнова Дарья Шмелева завоевали золотые медали в командном спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Глазго в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта.

Серебряными призерами стали украинки Любовь Басова и Алена Старикова. В финале россиянки показали результат 32,452 секунды, украинки — 33,108 секунды.

Бронза — у немок Мириам Вельте и Эммы Хинц (32,981).

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит со 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя континентальные первенства по плаванию (Глазго, 3-9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6-12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3-7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8-12 августа), велотреку (Глазго, 2-7 августа), велошоссе (Глазго, 5-12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-БМХ (Глазго, 10-11 августа), гольфу (Глазго, 7-12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2-12 августа), академической гребле (Глазго, 2-5 августа), триатлону (Глазго, 9-11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 7-12 августа).

http://tass.ru/sport/5428308