Ещё
Россиянки завоевали золото в спринте на ЧЕ по велоспорту
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянки Войнова и Шмелева завоевали золото в командном спринте на ЧЕ по велоспорту 

ТАСС 20 часов назад
Фото: © AP Photo/Kin Cheung
Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали золотые медали в командном спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Глазго в рамках объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта.
Серебряными призерами стали украинки Любовь Басова и Алена Старикова. В финале россиянки показали результат 32,452 секунды, украинки — 33,108 секунды.
Бронза — у немок Мириам Вельте и Эммы Хинц (32,981).
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит со 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя континентальные первенства по плаванию (Глазго, 3-9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6-12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3-7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8-12 августа), велотреку (Глазго, 2-7 августа), велошоссе (Глазго, 5-12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-БМХ (Глазго, 10-11 августа), гольфу (Глазго, 7-12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2-12 августа), академической гребле (Глазго, 2-5 августа), триатлону (Глазго, 9-11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 7-12 августа).
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/5428308
ТАСС: последние новости
Фесикова с рекордом России вышла в полуфинал ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м на спине Федерация не ставит перед российскими пловцами медальных планов на чемпионате Европы Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева завоевали золото ЧЕ в технической программе в миксте
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшная трагедия унесла жизнь российской чемпионки8
«Реал» согласился продать лучшего игрока ЧМ1
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов42
«Вильярреал» готов продать Черышева
Сколько можно терпеть? Новый удар по российскому спорту19
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
01:51
Страшная трагедия унесла жизнь российской чемпионки
Летние виды спорта Статьи
02:57
Загитова продемонстрировала новую короткую программу
Фигурное катание
01:02
Диас назвал Нурмагомедова трусом
MMA
00:30
Оскандалившегося Смолова никак не наказали
Футбол
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
03:40
Почему спортсмены бегут из России
Биатлон Статьи
02:01
Умер Виктор Тюменев
Хоккей Гандбол
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение