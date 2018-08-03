Российские синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева стали чемпионами Европы в миксте

Россияне Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева стали первыми в технической программе в миксте на чемпионате Европы по артистическому синхронному плаванию в Глазго.

Второе место заняли Манила Фламини и Джорджио Минисини из Италии. Бронзу завоевали испанцы Берта Феррерас и По Рибес Кулла.

Для Мальцева это уже третья золотая награда первенства Старого Света, в то время как Гурбанбердиева впервые оказалась на вершине пьедестала чемпионата Европы.

Ранее юный пловец из США побил установленный в 1995 году рекорд Фелпса.