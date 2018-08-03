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Мальцев и Гурбанбердиева стали чемпионами Европы в миксте
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Российские синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева стали чемпионами Европы в миксте 

RT на русском 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Россияне Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева стали первыми в технической программе в миксте на чемпионате Европы по артистическому синхронному плаванию в Глазго.
Второе место заняли Манила Фламини и Джорджио Минисини из Италии. Бронзу завоевали испанцы Берта Феррерас и По Рибес Кулла.
Для Мальцева это уже третья золотая награда первенства Старого Света, в то время как Гурбанбердиева впервые оказалась на вершине пьедестала чемпионата Европы.
Ранее юный пловец из США побил установленный в 1995 году рекорд Фелпса.
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