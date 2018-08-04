Российская пловчиха Фесикова установила рекорд России

Серебряная призёрка Олимпийских игр в Лондоне Анастасия Фесикова обновила рекорд России по плаванию на спине на дистанции 50 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго.

Российская спортсменка показала результат 27,23 секунды и вышла в полуфинал со второго места в квалификации.

Предыдущий рекорд России также принадлежал Фесиковой, установившей его на чемпионате страны в 2009 году. Тогда результат составил 27.31 секунды.

Победителем квалификации стала британка Джорджиа Дэвис (27,21), которая обновила лучшее время Европы на данной дистанции.

Предыдущий рекорд Европы (27,23) был установлен в 2009 году немкой Даниэлой Самульски.

Ранее Мужская сборная России по плаванию победила в эстафете вольным стилем на чемпионате Европы.